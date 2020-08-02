2 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi Gökhan İnler: Şampiyonluk müthiş bir duygu "Pandemi dönemindeyken şampiyonluk yarışında çok şey değişti""Kopenhag maçına herkes hazır olacak""Manchester maçı keyifli olacak""İlk kez kariyerimde boşa çıkıyorum, kararı başkan verecek"Premier Lig'den 3 takım Zeki Çelik'in peşindeEn ciddi...

Gökhan İnler: Şampiyonluk müthiş bir duygu "Pandemi dönemindeyken şampiyonluk yarışında çok şey değişti" " Kopenhag maçına herkes hazır olacak" " Manchester maçı keyifli olacak""İlk kez kariyerimde boşa çıkıyorum, kararı başkan verecek" Premier Lig'den 3 takım Zeki Çelik'in peşindeEn ciddi teklif TottenhamÇağlar ya da Cenk Tosun ile takım arkadaşı olabilirİtalyanlar da istemiştiBAŞAKŞEHİR 19.00 Turuncu-lacivertliler, Kopenhag maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: DHA