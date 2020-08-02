2 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi
Gökhan İnler: Şampiyonluk müthiş bir duygu "Pandemi dönemindeyken şampiyonluk yarışında çok şey değişti""Kopenhag maçına herkes hazır olacak""Manchester maçı keyifli olacak""İlk kez kariyerimde boşa çıkıyorum, kararı başkan verecek"Premier Lig'den 3 takım Zeki Çelik'in peşindeEn ciddi...
02.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 02.08.2020 10:55
Gökhan İnler: Şampiyonluk müthiş bir duygu
"Pandemi dönemindeyken şampiyonluk yarışında çok şey değişti""Kopenhag maçına herkes hazır olacak" "Manchester maçı keyifli olacak""İlk kez kariyerimde boşa çıkıyorum, kararı başkan verecek"
Premier Lig'den 3 takım Zeki Çelik'in peşindeEn ciddi teklif TottenhamÇağlar ya da Cenk Tosun ile takım arkadaşı olabilirİtalyanlar da istemiştiBAŞAKŞEHİR
19.00 Turuncu-lacivertliler, Kopenhag maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: DHA