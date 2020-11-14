Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti

Amasya'da bulunan 1975 model 'Anadol Böcek' marka/model klasik otomobil sahibi tarafından 230 bin liraya satışa çıkarıldı.

1977 yılından bu yana kullandığı aracının tıkır tıkır çalıştığını belirten sahibi Tunç Uyarer, "Aracıma 200 bin lira teklif ettiler. 230 bin lira istiyorum. 229 bin liraya bile vermem" diye konuştu.

EN ÇOK DA ÇOCUKLAR ŞAŞIRIYOR

Önünde uğur böceği amblemi bulunan 45 yıllık aracını görüp şaşkın şaşkın bakan çocukların golf aracı sandığını anlatan 62 yaşındaki Uyarer, üretildiği dönemden bu yana çok az sayıda kaldığı için klasik araç tutkunlarının ilgisini çekeceğine inandığını belirtti.

İşte sahibinin 230 bin lira değer biçtiği o araç;

Kaynak: İhlas Haber Ajansı