Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti
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Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti

14.11.2020 09:34 | Son Güncelleme: 14.11.2020 10:38

Amasya'da bulunan 1975 model 'Anadol Böcek' marka/model klasik otomobil sahibi tarafından 230 bin liraya satışa çıkarıldı.

1977 yılından bu yana kullandığı aracının tıkır tıkır çalıştığını belirten sahibi Tunç Uyarer, "Aracıma 200 bin lira teklif ettiler. 230 bin lira istiyorum. 229 bin liraya bile vermem" diye konuştu.

EN ÇOK DA ÇOCUKLAR ŞAŞIRIYOR

Önünde uğur böceği amblemi bulunan 45 yıllık aracını görüp şaşkın şaşkın bakan çocukların golf aracı sandığını anlatan 62 yaşındaki Uyarer, üretildiği dönemden bu yana çok az sayıda kaldığı için klasik araç tutkunlarının ilgisini çekeceğine inandığını belirtti.

İşte sahibinin 230 bin lira değer biçtiği o araç;

1975 model 'Anadol Böcek' 230 bin liraya satılık
1975 model 'Anadol Böcek' 230 bin liraya satılık
1975 model 'Anadol Böcek' 230 bin liraya satılık
1975 model 'Anadol Böcek' 230 bin liraya satılık
1975 model 'Anadol Böcek' 230 bin liraya satılık
Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti
Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti
Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
BASRALI HASAN: Doğru yorum boş işler bunlar hali vakti yerinde birisi bunu hobbi olarak yapsa neyse. Genç delikanlı biliyorum babası olmasa yarın yemeğe ekmeği yok bir doğan araba altında yarış arabası gibi egzoz takmış gece insanları rahatsız ediyor bunlarla bir karımca boyu ileri gidemeyiz
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MERT DOĞAN: Önü Renault 12 arkası Şahin. Neresi Anadol merak ettim.
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HAMZA: Orjinalsa tüm oarçaları 500 bin de çeker
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