1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı hangisidir?

1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı hangisidir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Kim Milyoner Olmak İster sorusu" denildiğinde spor dünyasına dair gelen sorular, hem yarışmacılar hem de futbolsever izleyiciler için oldukça dikkat çekici oluyor.

Futbolseverlerin yakından tanıdığı bu kulüp, uzun yıllardır Süper Lig'de güçlü bir konumda yer alarak bu başarıyı elde etmiştir. İşte bu "Kim Milyoner Olmak İster sorusu" sayesinde birçok izleyici bu tarihi bilgiyle tanışmış oldu. Peki, 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı hangisidir?

1959'DAN GÜNÜMÜZE KADARKİ SÜPER LİG TARİHİNDE EN FAZLA ÜÇÜNCÜ OLAN FUTBOL TAKIMI HANGİSİDİR?

A) Beşiktaş

B) Fenerbahçe

C) Galatasaray

D) Trabzonspor

Doğru Cevap: D şıkkıdır.

1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı Trabzonspor'dur.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Atv
Transfer tamamlandı! Atletico Madrid'den Süper Lig devine geliyor

Transfer tamamlandı! Atletico Madrid'den Süper Lig devine geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'da peş peşe depremler! 7.4'lük sarsıntı sonrası tsunami uyarısı geldi

10 dakika arayla 2 büyük deprem! Ülkede tsunami uyarısı yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.