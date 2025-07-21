Futbolseverlerin yakından tanıdığı bu kulüp, uzun yıllardır Süper Lig'de güçlü bir konumda yer alarak bu başarıyı elde etmiştir. İşte bu "Kim Milyoner Olmak İster sorusu" sayesinde birçok izleyici bu tarihi bilgiyle tanışmış oldu. Peki, 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı hangisidir?

1959'DAN GÜNÜMÜZE KADARKİ SÜPER LİG TARİHİNDE EN FAZLA ÜÇÜNCÜ OLAN FUTBOL TAKIMI HANGİSİDİR?

A) Beşiktaş

B) Fenerbahçe

C) Galatasaray

D) Trabzonspor

Doğru Cevap: D şıkkıdır.

1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı Trabzonspor'dur.