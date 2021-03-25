1954 Kelkit Belediyespor: 2-0
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1954 Kelkit Belediyespor: 2-0

Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor
1954 Kelkit Belediyespor: 2-0

STAT: Minareli Çavuş Spor TesisleriHAKEMLER: Seran Eryılmaz, Vedat Demir, Göker ErelBURSA YILDIRIMSPOR: Mehmet Mert Pala – Kerem Az, Ramazan Erarslan, Mahmut Güleç (Dk. 85 Mehmet Kalkan), Osman Demir, Muhammet Öz, Muhammet Furkan Keskinoğlu (Dk. 52 Doğacan Diker), Batuhan Tunçay (Dk.

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Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi

STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

HAKEMLER: Seran Eryılmaz, Vedat Demir, Göker Erel

BURSA YILDIRIMSPOR: Mehmet Mert Pala – Kerem Az, Ramazan Erarslan, Mahmut Güleç (Dk. 85 Mehmet Kalkan), Osman Demir, Muhammet Öz, Muhammet Furkan Keskinoğlu (Dk. 52 Doğacan Diker), Batuhan Tunçay (Dk. 61 Tuğkan Kamışoğlu), Hüseyin Atalay (Dk. 61 Hacı Mustafa Karabulut), Furkan Fehmi Güneş, Hüseyin Çelik (Dk. 85 Kerem Yaşa)1954 KELKİT BELEDİYESPOR: Ceyhun Demircan – Erkan Bükülmez, Enescan Özdemir, Caner İlyas, Halil İbrahim Keleş (Dk. 39 Emre Bozatli (Dk. 80 Hüseyin Mert Kurt), Tayfun Çulha, Enes Ocak, Adem Kaba, Köksal Ayaydın, Oktay Gümüş, Enser Kemaloğlu (Dk. 80 Salihcan Akdeniz)GOLLER: Dk. 30 Hüseyin Atalay, Dk. 38 Hüseyin Çelik (Pen.) (Bursa Yıldırımspor)

SARI KARTLAR: Doğacan Diker, Mehmet Mert Pala (Bursa Yıldırımspor) – Ensar Kemaloğlu (1954 Kelkit Belediyespor)

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 28. hafta mücadelesinde Bursa Yıldırımspor, sahasında ağırladığı 1954 Kelkit Belediyespor'u Hüseyin Atalay ve Hüseyin Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Bursa temsilcisi puanını 46'ya çıkararak şampiyonluk iddiasını sürdürürken, rakibinin de 2 puan önüne geçti.


1954 Kelkit Belediyespor: 2-0
1954 Kelkit Belediyespor: 2-0
1954 Kelkit Belediyespor: 2-0
1954 Kelkit Belediyespor: 2-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 17:06:43. #1.14#
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