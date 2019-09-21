19 yaş altı türkiye badminton ranking turnuvası'nda 2'nci etap

19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Turnuvası'nın 2'nci etap müsabakaları başlıyor.

21.09.2019 16:07
19 yaş altı türkiye badminton ranking turnuvası'nda 2'nci etap

19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Turnuvası'nın 2'nci etap müsabakaları başlıyor.

Turnuva, 24-27 Eylül tarihleri arasında Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılacak. 01-04 Mart 2019 tarihleri arasında sona eren 1'inci etap müsabakalarında tekler kategorisinde ilk 32, çiftler kategorisinde ise ilk 16 derecesine giren 75 sporcu, 2'nci etapta yarışma hakkı kazanmıştı.

Kaynak: DHA
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