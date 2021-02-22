19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

22.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:05
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

İstanbul'da 28 Şubat-4 Mart tarihlerinde hazırlık kampı gerçekleştirecek 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

İstanbul'da 28 Şubat-4 Mart tarihlerinde hazırlık kampı gerçekleştirecek 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 28 Şubat Pazar günü saat 13.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktörlüğünü Şenol Ustaömer'in yaptığı 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Arda Özçimen (Göztepe), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor)

Defans: Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Emin Bayram (Beypiliç Boluspor), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir), Taha Erdem Cevahiroğlu (Trabzonspor), Nurettin Korkmaz (Hes Kablo Kayserispor)

Orta saha: Hakan Yeşil (Trabzonspor), Furkan Metin (Altınordu), Berat Altındiş (Bursaspor), Buluthan Bulut (Alanya Kestelspor), Samed Onur (Bayer 04 Leverkusen), Semih Altıkulaç (Standard de Liege), Eyüp Akcan (Tarsus İdman Yurdu), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Fenerbahçe), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Muhammet Tunahan Taşçı (Ajax)

Forvet: Salih Kavrazlı (Hekimoğlu Trabzon), Erencan Yardımcı (Eyüpspor), Polat Abay (Niğde Anadolu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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