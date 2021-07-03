19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası

Sırbistan'da düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı ile mücadele eden Türkiye, ikinci oldu.