19 Şubat Cumartesi Spor Gündemi
Demirören Haber Ajansı - Spor
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SPOR TOTO SÜPER LİG13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor16.00 Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor19.00 Beşiktaş - AltayFENERBAHÇESarı lacivertliler, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor16.00 Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor19.00 Beşiktaş - Altay
FENERBAHÇESarı lacivertliler, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
GALATASARAYSarı-kırmızılı ekip, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPORBordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirecek.
SPOR TOTO 1. LİG13.30 Beypiliç Boluspor - Gençlerbirliği 19.00 Tuzlaspor - Kocaelispor
- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi15.30 Beşiktaş Icrypex - Frutti Extra Bursaspor
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 Antalya 07 Basketbol - Galatasaray15.30 Nesibe Aydın - Botaş16.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor - Bellona Kayseri Basketbol
- Euroleague Kadınlar18.00 Fenerbahçe Safiport - Famila Schio
VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi13.00 Allpower Akü Cizre Bld. - Altekma15.30 Tokat Bld. Plevne - Spor Toto16.00 Sorgun Bld. - Yeni Kızıltepe Spor16.00 Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş - Bingöl Solhan Spor18: 30 Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta
- Misli.Com Sultanlar Ligi
14.00 Yeşilyurt - Kuzeyboru
Demirören Haber Ajansı - Spor