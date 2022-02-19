19 Şubat Cumartesi Spor Gündemi - Haberler
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19 Şubat Cumartesi Spor Gündemi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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19 Şubat Cumartesi Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor16.00 Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor19.00 Beşiktaş - AltayFENERBAHÇESarı lacivertliler, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor

19.00 Beşiktaş - Altay

FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirecek.

SPOR TOTO 1. LİG

13.30 Beypiliç Boluspor - Gençlerbirliği

19.00 Tuzlaspor - Kocaelispor

- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

15.30 Beşiktaş Icrypex - Frutti Extra Bursaspor

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Antalya 07 Basketbol - Galatasaray

15.30 Nesibe Aydın - Botaş

16.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor - Bellona Kayseri Basketbol

- Euroleague Kadınlar

18.00 Fenerbahçe Safiport - Famila Schio

VOLEYBOL

AXA Sigorta Efeler Ligi

13.00 Allpower Akü Cizre Bld. - Altekma

15.30 Tokat Bld. Plevne - Spor Toto

16.00 Sorgun Bld. - Yeni Kızıltepe Spor

16.00 Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş - Bingöl Solhan Spor

18: 30 Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta

- Misli.Com Sultanlar Ligi

14.00 Yeşilyurt - Kuzeyboru


Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Spor Toto, Beşiktaş, Spor, Haberler

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