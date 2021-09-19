19 Eylül 2021 Fox Yayın Akışı
19 Eylül 2021 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Uzak Şehrin Masalı
02:45 Masumiyet
05:00 Kefaret
06:00 İnadına Aşk
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Son Yaz
14:00 Yasak Elma
16:30 Uzak Şehrin Masalı
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Uzak Şehrin Masalı
22:15 Uzak Şehrin Masalı
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