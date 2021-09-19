19 Eylül 2021 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Uzak Şehrin Masalı

02:45 Masumiyet

05:00 Kefaret

06:00 İnadına Aşk

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Son Yaz

14:00 Yasak Elma

16:30 Uzak Şehrin Masalı

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Uzak Şehrin Masalı

22:15 Uzak Şehrin Masalı

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