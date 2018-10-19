19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Samsun ve ilçelerinde tören düzenlendi.

Muhtarlar Günü dolayısıyla kentteki muhtarlar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır'ı ziyaret etti.

Başkan Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her kesimden vatandaşı kucaklamak için büyük özveriyle çalıştığını, bu kapsamda 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak ilan edildiğini söyledi.

Muhtarların günlerini kutlayan Çakır, "Muhtarlarımız bizim için çok değerlidir. Demokrasinin en eski örnekleri olarak günümüze dek sürdürülen bu görevi gerçekleştiren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Mahallelerindeki sorunları bizlere ilk ulaştıran ve çözümü için çaba sarf eden muhtarlarımızı canı gönülden kutluyorum." diye konuştu.

Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Eyüp Çakır da bulundu.

Kavak

Kavak Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Kavak Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Çelik tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, muhtarlara mahalli idarelerin en küçük birimi olarak devletin birlik ve beraberliği ile memleketin geleceğinin sağlanmasında önemli görevler düştüğünü söyledi.

Muhtarların vatandaşlar ile kamu kuruluşları arasında köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan Çelik, "İlçemizde 91 muhtarlık bulunuyor. Geleceğimiz için başta güvenlik kuruluşları olmak üzere tüm kamu kuruluşlarına destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Muhtarlar olarak köye, mahalleye götürülecek hizmetler konusunda yatırımcı kuruluşların bizleri bilgilendirmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Törene, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Cengiz Metin, Kavak Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Eyüp Ünlü ile daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Çelik ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, daha sonra kamu kuruluşlarını ziyaret etti.

Ladik

Ladik Hükümet Konağı önünde düzenlenen kutlama programında Atatürk Anıtı'na çelenk konulup saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ladik Muhtarlar Derneği Başkanı Sezai Balcı'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından muhtarlar, Belediye Başkanı Selim Özbalcı'yı ziyaret etti.



Başkan Özbalcı, "Devletin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olan muhtarlarımız halkımızın talep, sorun ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili makamlara arz ederek çözüme vesile olmak hususunda daha iyi imkanlara kavuşmuştur. Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm eski ve yeni muhtarlarımızın gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Havza

Havza'da kutlamalar kapsamında Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şube Başkanı Atilla Turguter, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, burada yaptığı konuşmada, muhtarlık müessesesinin köklü bir geçmişi bulunduğuna işaret etti.

Türkiye genelinde 50 binin üzerinde muhtar bulunduğuna işaret eden Çavdar, "Bu büyük ailenin bireyi olmaktan ve halkımıza hizmetten her zaman gurur duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devlet büyüklerimize bizlere, dolayısıyla temsil ettiğimiz halkımıza göstermiş oldukları teveccühten ötürü teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Muhtarlar, daha sonra Kaymakam Metin Yılmaz ile Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

Yılmaz, muhtarlığın çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel unsurlarından biri olduğunu aktararak, "Muhtarlarımız, bulunduğu mahallelerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir." dedi.

Muhtarlar, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciliğine de ziyarette bulundu.

Çarşamba

Çarşamba Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan etkinliklerde Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Veysel Oduncu, konuşma yaptı.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ile hatıra fotoğrafı çekildikten sonra muhtarlar, Çarşamba Kaymakamlığı görevini vekaleten yürüten Terme Kaymakamı Mehmet Parlak'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Göl Restoran'da Çarşamba Belediyesi tarafından muhtarlara yönelik kahvaltı verildi.

Etkinliklere İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, kamu kurumlarının müdür ve yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Bafra

Bafra ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından Alpaslan Türkeş Parkı'nda Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından muhtarlara yemek verildi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, burada yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin ilk durağının muhtarlar olduğuna işaret etti.

Muhtarların çok önemli işler yaptıklarını, ulaşamadıkları yerlere ulaşıp sorunlara çözüm bulduklarını anlatan Kırcalı, tüm muhtarların günlerini kutladı.

Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Zeki Nayır ise, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiklerini söyledi.