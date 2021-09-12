18 yaşındaki güzel tenisçi Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi! 1 günde dünya yıldızı oldu

18 yaşındaki İngiliz tenisçi Emma Raducanu, son 44 yılda Grand Slam'i kazanan ilk İngiliz kadın tenisçi olarak da tarihe geçti.

Emma Raducanu, teniste yeni çağın başlangıcı kabul edilen 1968'ten bu yana büyük tenis turnuvalarında finale kalan en genç oyuncu olmuştu.

SHARAPOVA'YI GERİDE BIRAKTI

Maria Sharapova'nın 2004 yılında aldığı Amerika Açık'ı kazanan en genç tenisçi unvanı da artık Raducanu'nun.

TAKİPÇİ YAĞDI

Finalden önce 500 bin civarında takipçisi olan Raducanu, zaferden sonra 1 milyona ulaştı. Şu andaki takipçi sayısı 1.3 milyon kişi.

KISA SÜREDE MİLYARDER OLACAK

2.5 milyon sterlin ödül alan Raducanu, ekstra reklam paylarından da para alacak. Gelecek ay Vogue dergisinde de kapak mankeni olacak 18 yaşındaki tenisçinin, çeşitli anlaşmalarla 'milyarder' olacağı belirtiliyor.

JACK GREALİSH'TEN TEBRİK

Manchester City'nin 118 milyon poundluk transferi Jack Grealish de, 18 yaşındaki tenisçiyi tebrik etti. Grealish, "O tarih yazdı" açıklamasını yaptı.

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