18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı Kosova'yı tek golle geçti

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Kosova ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Priştine'deki mücadelede ay-yıldızlı ekibin golünü 80. dakikada Yaşar Kavas kaydetti.

Milliler, 12 Kasım Cuma günü Kosova ile bir hazırlık müsabakası daha yapacak.

Öte yandan Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar mücadele öncesinde ay-yıldızlı ekiple bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu.

Haberi Kaydet