171 safkan Arap atından 18 milyon 866 bin TL gelir

171 safkan Arap atından 18 milyon 866 bin TL gelirTARIM İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), bu yıl yapılan 3 yarış tayı mezatında toplam 171 baş safkan Arap atın satışını yaparak, 18 milyon 866 bin TL gelir elde etti.

Dünyadaki önemli safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahı merkezlerinden olan TİGEM'in yetiştiricilik faaliyetleri Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu İşletmelerinde yapılıyor. TİGEM, 'koşu tayı' satışlarını Karacabey Tarım İşletmesi'nde, 'elit tay' satışlarını İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda açık ihale usulü ile yapıyor. Bu yıl gerçekleştiren 3 yarış tayı mezatında toplam 171 baş safkan Arap atı satışı yapılarak, 18 milyon 866 bin TL gelir elde edildi.

'ATLARIMIZA YOĞUN İLGİ VAR'TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, 1500 at varlığı ile Sultansuyu, Karacabey ve Anadolu işletmelerinde faaliyet yürüttüklerini belirterek, "Bu işletmelerimiz aslında Osmanlı'dan günümüze kalan eski haralar olarak geçiyor. TİGEM dünyada at varlığı olarak toplam Arap atı sayısının yüzde 35'ine sahip, dünyada lider bir kuruluş. Yetiştirdiği atlar yarış sahalarında koşuyor. Yarış sahalarında koşan atların yüzde 23'ü TİGEM kökenli. Dağıtılan ikramiyenin de yüzde 40'nı TİGEM kökenli atlar kazanıyor. Bizim piyasaya arz ettiğimiz atlar yarış sahalarında önemli başarılar gösteriyor. Atlarımıza yoğun ilgi ve talep var" dedi.18 MİLYON 866 BİN TL GELİRGenel Müdür Yardımcısı Kıyak, yapılan 3 satışa ilişkin, "Sultansuyu işletmemizde 100 başlık son derece modern bir tavla (at barınağı) yapıyoruz. Onu önümüzdeki aylarda hizmete alacağız. 120 başlık modern bir tavla da Anadolu işletmemizde yapıyoruz. Onu da önümüzdeki yılın ortalarında hizmete almış olacağız. Dolayısıyla hem kapasitemizi arttırmış olacağız hem de daha modern tesisler ile Arap atçılığına devam etmiş olacağız. Şu ana kadar 3 tane satış yaptık. Toplam 171 baş safkan Arap atı satışı yaptık. 18 milyon 866 bin TL gelir elde ettik. Son satışımızda Anadolu yetiştirmesi atlarımızı Karacabey'de satışa sunduk. Orada en yüksek fiyata 400 bin TL'ye 'Gerçekçioğlu' saf kanımız gitti, sonra 370 bin TL'ye ve 330 bin TL'ye saf kanımız alıcı buldu. Satış başarılı, ilgi de yoğundu. Bu şundan kaynaklanıyor; TİGEM işini çok iyi yapıyor, teknik personeli çok iyi, alt yapısı çok iyi. Yetiştirdiği atlar pazarda bu kadar rağbet görüyorsa demek ki çok başarılı ve kaliteli bir iş yapıyor. Hatta 'sloganımız siz de bir şampiyon adayına sahip olabilirsiniz'" diye konuştu.51 ELİT TAY SATILACAK

Genel Müdür Yardımcısı Kıyak, bu yıl 4 satışın daha olacağını kaydederek, "Bunların biri Karacabey işletmemizin satışı, 3 tane de İstanbul Veliefendi'de elit tay satışı yapacağız. Bunların biri 24 Ağustos'ta Karacabey'de 49 baş saf kan Arap atı satacağız. Veliefendi'de elit taylarımız var. İstanbul'da büyük atçılar onlara yoğun ilgi gösteriyor. Orada da ciddi satışların olacağını öngörüyoruz. Oradaki ilk satışımız İstanbul'da 28 Eylül'de Sultansuyu yetiştirmesi 15 baş elit tayımız, 12 Ekim'de 18 baş elit tayımız Anadolu yetiştirmesi, 26 Ekim'de de Karacabey yetiştirmesi 18 baş elit tayımızı satışa arz edeceğiz. Tüm at severleri, atçılık camiasını satışlarımıza bekleriz. Elit taylarımızdan gelir satışımız oldukça yüksek" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz