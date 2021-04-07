17 yaşındaki Ersin'in başına bıçak saplanmasına 3 gözaltı
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17 yaşındaki Ersin'in başına bıçak saplanmasına 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN - Haberler | Güncel
17 yaşındaki Ersin'in başına bıçak saplanmasına 3 gözaltı

SAMSUN'da, dün sokak ortasında Ersin A.'nın (17) dövülüp, başına bıçak saplanmasıyla ilgili polis ekiplerince yapılan çalışmada yaşı 15- 17 arasında olan 3 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN'da, dün sokak ortasında Ersin A.'nın (17) dövülüp, başına bıçak saplanmasıyla ilgili polis ekiplerince yapılan çalışmada yaşı 15- 17 arasında olan 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayın sonrasına ait yeni görüntüler de ortaya çıkarken, Ersin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

?Olay, dün saat 16.00 sıralarında, İlkadım ilçesi bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta duran Ersin A., kimliği henüz belirlenemeyen yaşı 15-17 arasında olan 3 kişinin saldırısına uğradı. Bu sırada fırlatılan ekmek bıçağı, Ersin'in başına saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Ersin'i ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Ersin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerince olayla ilgili yapılan çalışma kapsamında, 3 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca, olayın ardından kayda alınan yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Ersin A.'nın başına saplanan bıçakla sokak ortasında oturduğu yanındaki kişinin de telefonla konuştuğu anlar yer alıyor. 


17 yaşındaki Ersin'in başına bıçak saplanmasına 3 gözaltı
17 yaşındaki Ersin'in başına bıçak saplanmasına 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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