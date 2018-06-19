Fenerbahçe, Fernandao'yu Yok Pahasına Gönderdi

Çin'den geçen sezon devre arasında Jose Fernandao için F.Bahçe'ye yapılan resmi teklifin tam 17 milyon euro olduğu belirlendi. Yönetim o dönem forvet hattında yaşanan sıkıntılar ve şampiyonluk iddiası nedeniyle astronomik teklife rağmen Brezilyalı golcüyü takımda tutma kararı almıştı.

Fernandao'nun sezon sonunda Çin'e satılmasına sıcak bakılsa da tecrübeli golcünün kolunun kırılması bütün planları alt üst etti. Sakatlığı yüzünden aylarca sahalardan uzak kalan başarılı futbolcu bu kez mecburiyetten kadroda tutuldu.

3 MİLYON DOLARA GİTTİ

Fernandao'nun geçen hafta 3 milyon dolar bonservisle Suudi Arabistan ekibi Al Wahda'ya satılmasıyla sarı-lacivertliler ciddi bir kayba uğradı. Yönetim kurulu bir yıl sözleşmesi kalan 31 yaşındaki oyuncuyu 6 ay sonra bedelsiz takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle satmaya karar vermişti.