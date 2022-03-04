17 maç sonra bir ilki başardılar! Yeni Malatyaspor kötü seriye Adana Demirspor karşısında son verdi

Yeni Malatyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, 17 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

CHOUIAR KÖTÜ SERİYİ BOZDU

Karşılaşmada Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Chouiar kaydetti. Bu sonuçla 17 maç sonra hanesine 3 puan yazdıran Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'un da 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Puanını 20 yapan Yeni Malatyaspor ligde son sırada kalırken, Adana Demirspor'da 45 puanla 5. sırada kendisine yer buldu.

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