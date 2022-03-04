17 maç sonra bir ilki başardılar! Yeni Malatyaspor kötü seriye Adana Demirspor karşısında son verdi
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Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Mavi Şimşekler'in 5 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran ev sahibi ekip, Cihat Arslan yönetimindeki ilk karşılaşmasında 17 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.
Yeni Malatyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, 17 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
CHOUIAR KÖTÜ SERİYİ BOZDU
Karşılaşmada Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Chouiar kaydetti. Bu sonuçla 17 maç sonra hanesine 3 puan yazdıran Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'un da 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Puanını 20 yapan Yeni Malatyaspor ligde son sırada kalırken, Adana Demirspor'da 45 puanla 5. sırada kendisine yer buldu.
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