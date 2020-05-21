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17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi

Türkiye Futbol Federasyonu, dün Kulüpler Birliği Vakfı ile liglerin durumu konusunda bir araya geldi. Toplantıdaki en sıcak konulardan biri de yabancı oyuncu sayısı oldu. 17 kulüp yabancı sayısının 8'e düşmesini isterken, bir tek Galatasaray mevcut kuralın devamını talep etti.

21.05.2020 09:19 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:31

TFF ile Kulüper Birliği arasında dün yapılan toplantının konularından biri, mevcut yabancı kuralının değiştirilmesiyle ilgiliydi.

7 kulüp Futbol Federasyonu'ndan gelecek sezondan itibaren sayının 8'e düşürülmesini istedi.

Kulüpler, "Yaşadığımız mali sıkıntılar ortada. Yabancılara dökeceğimiz onca parayı kendi gençlerimiz için kullanalım. Zaten bunu yapamazsak bu işin altından kalkamayız. Yükümlülüklerimiz kurdaki artışla her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Bunu hiçbirimiz kaldıramayız. Artık altyapıya daha fazla eğilmeliyiz" görüşünü savundular.

GALATASARAY "MEVCUT KURAL DEVAM ETSİN" DEDİ

G.Saray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak öneriye sıcak bakmadıklarını belirterek, "Avrupa'daki rakiplerimizle baş edebilmemiz için mevcut uygulamanın devam etmesi gerek" yorumunu yaptı.

"MAÇLAR İSTANBUL'DA OYNANSIN" TEKLİFİNE TRABZON'DAN RET

Albayrak'ın kalan 8 haftanın İstanbul'da yapılması teklifine ise Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşı çıktı, "Eğer böyle bir şey olacaksa Karadeniz'de olsun. Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Samsun'da yeteri kadar tesis var" dedi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç ise kupa takviminin değişmemesi gerektiğini vurguladı.

(Milliyet)

17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi
Haber Yorumları (1)
YORUMCU: Ben anlamıyorum bu olayı, ya arkadaş sen 8 istiyorsan 8 tane yabanci al,O kadarını oynat. 14 tane yabanci kurali var diye hepsini almak zorunda deilsinki. Ne kadar gereksiz uzadı bu mevzu ya.
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