16 yaşındaki Melik Taha, kalp krizinden öldü

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde Melik Taha Tokgöz (16), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün Develi ilçesi Camicedit Mahallesi'nde meydana geldi. Develi Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Melik Taha Tokgöz'ü odasında hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağılık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tokgöz'ü Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tokgöz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tokgöz'ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.