Mustafa Cengiz'den müjde! Vergi borcunun kaldırılmasıyla G.Saray'ın transfer tahtası açıldı
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Mustafa Cengiz'den müjde! Vergi borcunun kaldırılmasıyla G.Saray'ın transfer tahtası açıldı

Mustafa Cengiz'den müjde! Vergi borcunun kaldırılmasıyla G.Saray'ın transfer tahtası açıldı
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Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a transferi sebebiyle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun verdiği kararlara Mustafa Cengiz yönetimi itiraz etmişti. Dün ön tedbir kalktı. 363 milyon Liralık vergi borcu davasının da 153 milyonu kaldırıldı. Galatasaray'ın transfer yapmasının önünde artık engel bulunmuyor.

Galatasaraylıları kara kara düşündüren vergi borcu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun verdiği kararlar, Aslan'ın lehine revize edildi.

HUKUKİ BİR ENGEL KALMADI

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) 5.12.2020 tarihinde Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a transferi sonrası Rizespor tarafından açılan davada, feshin haksız fesih olduğuna hükmedilerek davalıların 1.2 milyon Euro tazminat ödemesine ve Oğulcan Çağlayan'a altı resmi müsabakadan men cezası verilmesine karar vermişti.

Galatasaray'da dönemin başkanı Mustafa Cengiz bu kararlar karşısında adli makamlara itiraz bulunmuştu. Galatasaray'da yeni yönetim geldikten sonra transfer yapılamama gerekçesi olarak Oğulcan Çağlayan'ın tazminatı öne sürülmüştü. Bu konunun transfer tahtasıyla ilgili olmadığı belirtilirken, Oğulcan Çağlayan davasındaki tazminatla ilgili ön tedbir de kalktı. Galatasaray'ın transfer ya da iç transferdeki KAP bildirimleriyle ilgili önünde herhangi bir hukuki prosedür bulunmuyor.

MUSTAFA CENGİZ 170 MİLYON EUROYU KASADA BIRAKTI

Galatasaray Kulübü adına Mustafa Cengiz döneminde sürdürülen bir dava daha lehine sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar'ın 363 milyon liralık vergi borcunun 163 milyon lirası kaldırıldı. Kalan 210 milyon liralık davada da olumlu emsal teşkil edeceği öngörülüyor. Ayrıca Mustafa Cengiz yönetimi haziran ayı borçsuzluk kağıdı için 170 milyon lirayı kasada bırakıp 20 milyon liralık da Socios hissesini de teminat olarak yine kulüpte bıraktı.

153 milyon TL'lik vergi borcunun kaldırılmasıyla Galatasaray'ın transfer tahtası açıldı

(Ajansspor)

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Mustafa Cengiz'den müjde! Vergi borcunun kaldırılmasıyla G.Saray'ın transfer tahtası açıldı - Haberler Spor
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