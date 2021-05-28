15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kızlar kategorisinde müsabakalar tamamlandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kızlar kategorisinde müsabakalar tamamlandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 33 kiloda Fatma Yılmaz gümüş, 46 kiloda Eylem Engin ve 62 kiloda Tuğba Aktaş bronz madalya kazandı.

Türkiye, kızlarda takım halinde dördüncü oldu. Şampiyona, grekoromen stilde yapılacak müsabakalarla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar