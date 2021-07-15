15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı start aldı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı'na, 27 il ve 5 ülkeden 212 sporcu katıldı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yaptığı açıklamada, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen turu, uluslararası boyuta taşıdıklarını ifade etti.