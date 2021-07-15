15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı start aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı start aldı

Haberler.com - Haberler | Spor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı'na, 27 il ve 5 ülkeden 212 sporcu katıldı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yaptığı açıklamada, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen turu, uluslararası boyuta taşıdıklarını ifade etti.

Tura katılan 212 sporcu, bisikletleriyle valilik önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Muğla'dan başlayan etapta bisikletçiler, 60 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte aşarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı ve ayrılmasının ardından suikast timinin saldırıda bulunduğu otele ulaşacak.

15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı start aldı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yaptığı açıklamada, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen turu, uluslararası boyuta taşıdıklarını ifade etti.

Turun startını Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban verdi.

Bisikletçileri, güzergah boyunca polis helikopteri havadan takip etti.

15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı start aldı
Spor dünyası 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Spor dünyası 15 Temmuz'da tek yürek oldu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Tarkan Müge Anlı Acun Ilıcalı Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Balotelli Burak Elmas Metin Oktay Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı start aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 10:20:24. #1.16#

title