AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Türk milletinin 15 Temmuz günü kanlarıyla suladığı vatan toprağının bir karışını bile hainlere vermeyeceğini herkese gösterdiğini kaydetti.

Filiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz'un, Türk milletinin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, ülkenin huzur ve refahına göz diken hain çetelerin yapmaya çalıştığı kalkışmayı, sokaklara dökülerek bastırdığı bir destan olduğunu belirtti.

Türkiye üzerinde hain emelleri olan devletlerin maşası olan yapılanmaların, ülkede kaos ve kargaşa ortamı yaratmak isteyerek bu milletin bağımsızlığına, demokrasisine göz diktiğini, fakat bu milletin el ele vererek bayrağına, devletine ve vatanına sahip çıktığını vurgulayan Filiz, şunları ifade etti:

"Milletimiz, bu ülkeyi kendisine yar etmemek için saldıranlara karşı Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Kut'ül Amare'de ne cevap vermişse, 15 Temmuz'da da aynı cevabı vermiştir. Milletimiz tıpkı 719 yıl önce Söğüt'te, 565 yıl önce İstanbul'da olduğu gibi Anadolu topraklarını hayat alanı olmanın ötesinde istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya haykırmıştır. O gece genci yaşlısı, kadını erkeği, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevisi Sünnisi yüzken bin oldu, binken milyon oldu. ve el ele sırt sırta, omuz omuza vererek hep beraber gazaya yürüdü. Milletin kaderinin yazıldığı o gecede gazaya yürüyen herkes tarihe ve düşmanın zulmüne Allah nezdinde şahitlik etmek istiyordu. Kimisi nasibini o gece şehadet şerbetini içerek aldı. Kimileri ise kanı yerlere dökülerek gazilik şerefine nail oldu."

O gece hainlerin gözlerini, Allah inancı, vatan aşkı ve iman dolu kalplerinden başka bir şeyleri olmayan insanların üzerinden tankla geçecek kadar kan bürüdüğüne işaret eden dile getiren Filiz, "Aklını kiraya veren zalimlerin gözlerindeki karanlık bunun ifadesiydi. Ama ne yapsalar boştu. Göklerden gelen kararı unutmuşlardı. Çanakkale'deki o asil ruhu 15 Temmuz'da Türkiye'nin dört köşesinde yeniden gösterdik. Herkes bir daha gördü ki Türk milleti kanlarıyla suladığı bu vatan toprağının bir karışını bile hainlere vermez. Bizi bölmek kutuplaştırmak isteyen tüm güçler gördüler ki milletimiz gerçekten büyük ve asil bir millettir. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum." dedi.