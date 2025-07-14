15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anlam ve önemi gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu yıl "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla hem Türkiye genelinde hem de yurtdışında kapsamlı etkinlikler düzenliyor. Peki, 15 Temmuz BİM, ŞOK, A101 marketler açık mı?

15 TEMMUZ BİM, ŞOK, A101 MARKETLER AÇIK MI?

Zincir marketlerin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde açık olup olmayacağı en çok merak edilen konular arasında. Henüz marketler tarafından 15 Temmuz'a özel resmi bir açıklama yapılmadı. Önceki yıllara bakıldığında BİM, A101, ŞOK, Migros, Tarım Kredi gibi perakende zincirlerinin 15 Temmuz'da hizmet vermesi bekleniyor. Marketlerin çalışma saatlerinde bölgesel olarak değişiklikler yaşanabilir.

BİM, A101, Şok ve Migros'un 15 Temmuz'da açık veya kapalı olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Zincir marketler 15 Temmuz Salı günü vatandaşlara hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

BİM, A101, Şok ve Migros'un normal mesai saatleri ise şöyle:

BİM | 09.00 - 21.00

A101 | 09.00 - 21.30

Şok | 09.00 - 21.00

Migros | 09.00 - 22.00