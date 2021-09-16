15 milyon euroya satılmamıştı! Psikolojik olarak zor günler geçiren Abdülkadir, 5 milyon euroya yolcu

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür pişmanlığı yaşıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir için 15 milyon euro seviyelerinde teklifler geldiğini açıkladıktan sonra genç kanat oyuncusu büyük bir düşüşün içine girdi.

TARAFTAR YUHALADI

Abdülkadir, Galatasaray maçının ilk yarısında oyundan alındı. Genç futbolcu uzun süredir beklentileri karşılayamadığı için taraftarın sert tepkisine maruz kaldı. Kulübede gözyaşı döken genç kanat oyuncusunun psikolojik anlamda zor dönemden geçtiği ifade edildi.

10 MİLYON EURO UÇTU

Piyasa değeri düşüşe geçen Abdülkadir'de daha ciddi sorunlardan endişe ediliyor. Bir Alman ekibinin halen takipte olduğu, 5-6 milyon euro seviyelerinde bir teklif gelebileceği aktarıldı.

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