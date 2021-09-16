15 milyon euroya satılmamıştı! Psikolojik olarak zor günler geçiren Abdülkadir, 5 milyon euroya yolcu - Haberler Spor
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15 milyon euroya satılmamıştı! Psikolojik olarak zor günler geçiren Abdülkadir, 5 milyon euroya yolcu

Haberler.com - Haberler | Spor

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür dönemi devre arasında kapanabilir. 22 yaşındaki futbolcu, peş peşe sakatlıklardan sonra eski performansının bir hayli uzağında kaldı. Mental anlamda da çöküş içinde. Bir Alman ekibinin Abdülkadir için halen takipte olduğu belirtildi. Devre arasında 5-6 milyon euro seviyelerinde bir bedele gidebileceği aktarıldı. Abdülkadir, Galatasaray maçındaki tepkilerden bir hayli etkilendi.

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür pişmanlığı yaşıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir için 15 milyon euro seviyelerinde teklifler geldiğini açıkladıktan sonra genç kanat oyuncusu büyük bir düşüşün içine girdi.

15 milyon euroya satılmamıştı! Psikolojik olarak zor günler geçiren Abdülkadir, devre arasında 5 milyona yolcu

TARAFTAR YUHALADI

Abdülkadir, Galatasaray maçının ilk yarısında oyundan alındı. Genç futbolcu uzun süredir beklentileri karşılayamadığı için taraftarın sert tepkisine maruz kaldı. Kulübede gözyaşı döken genç kanat oyuncusunun psikolojik anlamda zor dönemden geçtiği ifade edildi.

10 MİLYON EURO UÇTU

Piyasa değeri düşüşe geçen Abdülkadir'de daha ciddi sorunlardan endişe ediliyor. Bir Alman ekibinin halen takipte olduğu, 5-6 milyon euro seviyelerinde bir teklif gelebileceği aktarıldı.

15 milyon euroya satılmamıştı! Psikolojik olarak zor günler geçiren Abdülkadir, 5 milyon euroya yolcu
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Yorumlar (1)
Sinan Yılmaz :Top sürerken kafanı kaldır, çevre kontrolü yap kardeş. Çok faydası olur sana.
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Haber: 15 milyon euroya satılmamıştı! Psikolojik olarak zor günler geçiren Abdülkadir, 5 milyon euroya yolcu - Haberler Spor
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