1308 Osmaneli Belediyespor karate takımı Türkiye 3'üncüsü oldu
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1308 Osmaneli Belediyespor karate takımı Türkiye 3'üncüsü oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
1308 Osmaneli Belediyespor karate takımı Türkiye 3'üncüsü oldu

1308 Osmaneli Belediyespor karate takımı Türkiye 3'üncüsü oldu.

1308 Osmaneli Belediyespor karate takımı Türkiye 3'üncüsü oldu.

Sporun her branşında faaliyet gösteren 1308 Osmaneli Belediyespor karate branşında da başarılara doymuyor. Yalova'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonasında 1308 Osmaneli Belediye Spor karate kata takımı sporcularından Hüma Zeynep Kaya, İkbal Nisa Bozkurt ve Aybike Kıyıcı Türkiye 3'üncü oldu. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, başta 1308 Osmaneli Belediyespor karate takımı antrenörü Murat Salih Kurnaz olmak üzere tüm sporcuları tebrik etti. - BİLECİK

1308 Osmaneli Belediyespor karate takımı Türkiye 3'üncüsü oldu
1308 Osmaneli Belediyespor karate takımı Türkiye 3'üncüsü oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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