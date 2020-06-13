13 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 13 Haziran 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Stadyum 00:30 Fransa - Türkiye 02:00 Milan - Juventus 02:15 Spor Artı 03:45 İngiltere Premier Lig Goller 04:00 İleri Üçlü 05:00 Arjantin - Hırvatistan 06:00 TFF 1. Lig Özetler 06:30 Süper Lig Özetler 06:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar 06:40 Almanya Bundesliga Özetler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İsveç - İngiltere 07:00 Salto 07:25 İngiltere Premier Lig Özetler 07:30 Orhan Ayhan'la 08:00 Stadyum 08:00 İlk Baskı 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:50 Spor Kitaplığı 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:00 Juventus - Milan 11:00 Spor Manşet 11:45 Süper Lig Özetler 11:55 Takvim Yaprakları 12:00 Geri Sayım 12:15 Süper Lig Özetler 12:30 Lig Hatırası 88 - 89 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 Gündem Futbol 14:00 Teknik Analiz 15:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye 15:30 Almanya'dan Futbol 16:25 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt 16:45 Fenerbahçe Goller 16:55 Takvim Yaprakları 18:00 Spor Merkezi 18:30 Dakika Skor 19:30 Stadyum 20:25 Efsanelerin İzinde 20:30 Spor Bülteni 20:45 Muhammed Salah Goller 20:55 Takvim Yaprakları 21:00 Dakika Skor 21:55 Juventus - Milan 21:55 Napoli - Inter Kaynak: InterSinema.com