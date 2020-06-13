13 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
13 Haziran 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Stadyum
00:30 Fransa - Türkiye
02:00 Milan - Juventus
02:15 Spor Artı
03:45 İngiltere Premier Lig Goller
04:00 İleri Üçlü
05:00 Arjantin - Hırvatistan
06:00 TFF 1. Lig Özetler
06:30 Süper Lig Özetler
06:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İsveç - İngiltere
07:00 Salto
07:25 İngiltere Premier Lig Özetler
07:30 Orhan Ayhan'la
08:00 Stadyum
08:00 İlk Baskı
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:00 Juventus - Milan
11:00 Spor Manşet
11:45 Süper Lig Özetler
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Geri Sayım
12:15 Süper Lig Özetler
12:30 Lig Hatırası 88 - 89
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Gündem Futbol
14:00 Teknik Analiz
15:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye
15:30 Almanya'dan Futbol
16:25 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt
16:45 Fenerbahçe Goller
16:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
18:30 Dakika Skor
19:30 Stadyum
20:25 Efsanelerin İzinde
20:30 Spor Bülteni
20:45 Muhammed Salah Goller
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Dakika Skor
21:55 Juventus - Milan
21:55 Napoli - Inter
Kaynak: InterSinema.com