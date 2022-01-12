12 Ocak 2022 Show Yayın Akışı
12 Ocak 2022 Çarşamba günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
01:00 Sahte Kabadayı
02:45 Dondurucu
04:15 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç'la Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı
21:45 Züğürt Ağa
23:45 Kapıcılar Kralı
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