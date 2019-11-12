12 Kasım Salı DHA Spor Gündemi
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İZLANDA MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDECEK18.00 A Milli Takım İzlanda maçı hazırlıklarına ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilecek olan idman ile devam edecekFENERBAHÇESarı-lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına...
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İZLANDA MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDECEK
18.00 A Milli Takım İzlanda maçı hazırlıklarına ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilecek olan idman ile devam edecek
FENERBAHÇESarı-lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak
BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar günü izinli geçirecek
TRABZONSPORBordo-mavili takım günü izinli geçirecek
BASKETBOL10.00 A Milli Kadın Basketbol Takımı, basınla bir araya gelecek
TÜRKİYE SPOR TURİZMİ ÇALIŞTAYI09: 30 Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı" Antalya'da sürüyor
- 7DAYS EUROCUP20.00 Tofaş - Partizan22.45 Nanterre 92 - Darüşşafaka TekfenFIBA Şampiyonlar Ligi20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Falco Szombathely20.00 Rasta Vechta - TEKSÜT Bandırma
VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi16.00 PTT - Eczacıbaşı VitrA16.00 Atlasglobal Yeşilyurt - Beşiktaş18.00 VakıfBank - Karayolları18.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer Belediyespor
19.00 Türk Hava Yolları - Galatasaray HDI Sigorta