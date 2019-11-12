12 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

12.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:33

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İZLANDA MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDECEK

18.00 A Milli Takım İzlanda maçı hazırlıklarına ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilecek olan idman ile devam edecek

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak

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Kaynak: DHA