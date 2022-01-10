100'de 100 futbol neden yok? Rıdvan Dilmen hangi kanalda? % 100 futbol bitti mi, hangi kanalda?

100'de 100 futbol neden yok? % 100 futbol bitti mi, hangi kanalda? sorularının yanıtı merak edildi.

% 100 FUTBOL HANGİ KANALDA?

Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak." ifadelerine yer verdi. TRT Spor yeni sezona damga vuracak bir program ile giriyor. "%100 FUTBOL" artık TRT Spor'da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor'da belirleyecek.

100'DE 100 FUTBOL NEDEN YOK?

Ekranların sevilen futbol programı % 100 Futbol'un yayınlanmama sebebini ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen açıkladı. Dilmen, Twitter hesabından "%100 Futbol'un prodüksiyonundaki bazı çalışma arkadaşlarımın virüs testi sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle, bu akşam program yayımlanmayacaktır. Herkese sağlıklı günler dilerim." açıklamasını yaptı.

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