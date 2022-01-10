100'de 100 futbol neden yok? Rıdvan Dilmen hangi kanalda? % 100 futbol bitti mi, hangi kanalda? - Haberler
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100'de 100 futbol neden yok? Rıdvan Dilmen hangi kanalda? % 100 futbol bitti mi, hangi kanalda?

100'de 100 futbol neden yok? Rıdvan Dilmen hangi kanalda? % 100 futbol bitti mi, hangi kanalda?
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Ekranların sevilen spor programı %100 Futbol hakkında 100'de 100 futbol neden yok? Rıdvan Dilmen hangi kanalda? % 100 futbol bitti mi, hangi kanalda? Yüzde Yüz Futbol ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtı araştırıldı. %100 Futbol neden yok?

100'de 100 futbol neden yok? % 100 futbol bitti mi, hangi kanalda? sorularının yanıtı merak edildi.

% 100 FUTBOL HANGİ KANALDA?

Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak." ifadelerine yer verdi. TRT Spor yeni sezona damga vuracak bir program ile giriyor. "%100 FUTBOL" artık TRT Spor'da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor'da belirleyecek.

100'DE 100 FUTBOL NEDEN YOK?

Ekranların sevilen futbol programı % 100 Futbol'un yayınlanmama sebebini ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen açıkladı. Dilmen, Twitter hesabından "%100 Futbol'un prodüksiyonundaki bazı çalışma arkadaşlarımın virüs testi sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle, bu akşam program yayımlanmayacaktır. Herkese sağlıklı günler dilerim." açıklamasını yaptı.

100'de 100 futbol neden yok? Rıdvan Dilmen hangi kanalda? % 100 futbol bitti mi, hangi kanalda?

Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor? Rıdvan Dilmen sır perdesini araladı

Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor? Rıdvan Dilmen sır perdesini araladı

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