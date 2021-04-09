10 yaşında profesyonel olan Eric Marshall, dünyanın en genç futbolcusu oldu
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10 yaşında profesyonel olan Eric Marshall, dünyanın en genç futbolcusu oldu

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10 yaşında profesyonel olan futbolcu Afrika'ya damga vurdu. Afrika'da Liberya 4. Futbol Ligi takımlarından FC Gar'ou'ya 10 yaşında transfer olan ve kariyerinin ilk maçında 80 dakika sahada kalan Eric Marshall'ı izleyenler şaşkınlığa uğradı. Dünyanın en genç futbolcusu olan Marshall'ın ilk maçı ekranlara böyle yansıdı.

10 yaşında profesyonel olan Eric Marshall, ilk maçında 80 dakika sahada kaldı. Belli bir mevkisi olmayan çocuk yıldız, dünyanın en genç futbolcusu oldu.

OKUL TAKIMINDAN TRANSFER OLDU

15 Mayıs 2010'da Liberya'nın başkenti Monrovia'da dünyaya geldi. Okul takımındaki başarılı performansının ardından Liberya 4. Lig takımlarından FC Gar'ou'ya transfer oldu. İlk maçına Haifia Fc karşısında çıkan ve 80 dakika sahada kalan Eric Godpower Marshall, dünyanın en genç futbolcusu oldu.

"MAÇI KAYBEDERSEK AĞLAMAYA BAŞLIYOR"

En yakın arkadaşı Alex onun hakkında, "Eğer ki maçı kaybetmeye başlarsak bir anda Eric her pozisyonda oynamaya başlıyor. Savunma, pasör, orta saha, forvet ve geri kalan her şey. Çünkü kaybetmekten nefret ediyor. Maçı eğer kaybedersek de ağlamaya başlıyor" sözlerini kaydetti.

10 yaşında profesyonel olan Eric Marshall, dünyanın en genç futbolcusu oldu
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 17:16:37. #1.16#
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