10 numara arayışlarına hız veren Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira için tüm imkanları seferber etti

Takıma yıldız bir 10 numara transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine son olarak Çin ekibi Jiangsu'da görev yapan, sezonun ikinci yarısından beri boşta olan Alex Teixeira geldi. Bonservisi elinde bulunan Brezilyalı yıldız için tüm imkanları seferber eden Beşiktaş, 31 yaşındaki oyuncu ile pazarlıklarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın teknik ekibinin, Teixeira'nın, Anderson Talisca etkisi yaratacağı düşüncesinde ortak görüş belirttiği bildirildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının son günlerdeki tek gündemi transfer. Bu anlamda çalışmalarını harıl harıl sürdüren Çebi ve ekibi, ilk etapta bir golcü transferi yapmayı hedefliyordu.

BONSERVİSİ ELİNDE

Diğer yandan da 10 numara arayışlarını sürdüren Siyah Beyazlılar'da gündeme daha önce 2016 yılında Shakhtar Donetsk'ten, Çin ekibi JS Suning'e 50 milyon Euro'ya transfer olan, son olarak Jiangsu'da görev yapan ve sezonun ikinci yarısından beri boşta olan Alex Teixeria gelmişti. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Kara Kartal'ın, bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldız ile görüşmelerini sürdürdüğü bilgisine ulaşıldı.

TALISCA ETKİSİ BEKLİYORLAR

Ancak Beşiktaş Yönetimi, Çin'de yaklaşık olarak yıllık 18.5 milyon Euro kazanan 31 yaşındaki futbolcuyla pazarlıklarını sürdürüyor. Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre yeniden Avrupa'da görev yapmak istediğini belirten Teixeira için şartların sonuna kadar zorlanacağı belirtildi. Aynı zamanda Siyah-Beyazlılar'ın teknik ekibinin, Teixeira'nın, Anderson Talisca etkisi yaratacağı düşüncesinde ortak görüş belirttiği bildirildi.

SERGEN YALÇIN ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın, Teixeira'nın transferini özellikle istiyor. Yalçın ve ekibi, Brezilyalı futbolcunun Devler Ligi'nde takıma müthiş bir dinamizm getireceğini düşünüyor. Bu sebeplerden dolayı da Beşiktaş Yönetimi, 31 yaşındaki futbolcu için tüm imkanları zorlamaya hazır.