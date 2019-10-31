'10 milyar dolarlık yatırım 30.4 milyar dolarlık enerji verimliliği sağlayabilir'
Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, enerji açısından sınırlı kaynaklara sahip olan ülkemizin geleceği için enerjiyi verimli kullanma çağrısı yaptı.
31.10.2019 14:37
Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, enerji açısından sınırlı kaynaklara sahip olan ülkemizin geleceği için enerjiyi verimli kullanma çağrısı yaptı.
Kaynak: Dunya.com