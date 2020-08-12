10. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali, 6-24 Ekim'de yapılacak Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nin (Bursa FotoFest) 10'uncusu, "Uzak/Yakın" temasıyla 16-24 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nin (Bursa FotoFest) 10'uncusu, "Uzak/Yakın" temasıyla 16-24 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle düzenlenen festival, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanal ortamda yapılacak.

Dünyaca ünlü fotoğrafçıların fotoğraf tutkunlarıyla buluşacağı festival kapsamında, söyleşiler, panel ve atölye çalışmaları, "Zoom" programı aracılığıyla festivalin "Youtube" kanalında yayınlanacak.

Bu sene, festival kapsamında her yıl fotoğrafların sergilendiği Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi fuar alanı krokisi oluşturularak, katılımcıların ve izleyicilerin internet ortamında gezebileceği sergiler düzenlenecek. Sergileri gezenler, üzerine tıkladıkları fotoğrafları ve fotoğrafların bilgilerini inceleyebilecek.

Sanal festivalde yer almak isteyen fotoğrafçılar, 31 Ağustos'a kadar "bursafotofest.org" üzerinden proje dosyalarını sisteme yükleyerek, başvurularını gerçekleştirebilecek.

Kaynak: AA