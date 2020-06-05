10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı Avrupa'da futbola geri dönüşte statlara seyirci alınmasını onaylayan ilk ülke olan Macaristan'da kupa finali oynandı. Karşılaşmayı yaklaşık 10 bin kişi izledi. Kupayı kazanan Honved ve taraftarları, sevinçleri sırasında sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını sebebiyle futbola kaldığı yerden başlayan ve başlamayı planlayan birçok ülkede seyirci yasağı konulmuştu. Maçların daha sağlıklı bir şekilde oynanması hedeflenirken, Macaristan ise Avrupa'da bir ilki yaptı.

Futbola geri dönüşte taraftarların maçlar sırasında stada alınmasına onay veren ilk ülke olan Macaristan'dan iki gün önce Macaristan Kupası Finali oynandı. Budapeşte kentindeki 67 bin kişi kapasiteli Puskas Arena'da oynanan mücadeleyi Budapest Honved, Mezokovesd-Zsory karşısında 2-1 kazandı.

KURAL HİÇE SAYILDI

Bu karşılaşmayı kurallar gereği yaklaşık 10 bin kişi izlerken, her seyircinin diğer seyircilerle arasında 3 koltuk mesafe olması şartı konuldu. Ancak mücadele sırasında ve sonunda çoğunluk kurallara uymadı.

Tarihinde 8. kez bu kupayı müzesine götüren Honved'li oyuncular ve taraftarları, kazandıkları kupayla hep birlikte galibiyet pozu verdi. Bu sırada ne takım üyelerinin ne de seyircilerin sosyal mesafe kuralarına uymadıkları net bir şekilde fotoğraflandı. Ülkede şu ana kadar 4 bini aşkın korona vakası tespit edildi ve 500'ün üzerinde de insan öldü.