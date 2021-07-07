1 Temmuz itibarıyla bedelli askerlik ücreti 43 bin 150 lira oldu

6 ayda bir artan bedelli askerlik tutarında yeni rakam belli oldu. Buna göre, 2021 Temmuz ayı itibarıyla bedelli askerlik ücreti yüzde 38'lik bir artışla 43 bin 150 liraya yükseldi.

Geçmişte sabit bir rakam üzerinden belirlenen bedelli askerlik tutarı, kalıcı bedelli uygulamasına geçilmesiyle memur maaş katsayısına endekslendi. 2011 yılında 30 bin lira, 2014'te 18 bin lira, 2018 yılında da 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik tutarı, son yasayla altı ayda bir artıyor.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun 26 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yasa kapsamındaki ilk bedelli celbi 2020 yılında yapılmaya başlandı. 26 Haziran 2019 tarihinde 31 bin 343 TL olan bedelli tutarı, daha yasanın mürekkebi kurumadan 1 Temmuz 2019 tarihinde 33 bin 230 liraya yükseldi.

YÜZDE 38'LİK BİR ARTIŞ VAR

2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan bedelli tutarı bu yılın ocak–haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulandı. Habertürk'ün haberine göre, 2021 bedelli askerlik tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı. Yasanın çıkartıldığı tarihte bedelli askerlik tutarının 31 bin 343 TL olduğu dikkate alınırsa, o tarihten bu yana olan iki yıllık dönemdeki artış yüzde 38 oldu.

2018 yılında bedelli askerlik tutarı 15 bin lira iken kışla zorunluluğu yoktu. Bugün askerliği bedelli yapan gençler üç yıl önceki tutarın yaklaşık üç katını ödeyip, bir ay da kışlada temel eğitimden geçecekler.

İşte yıllara göre bedelli askerlik tutarları:

2011 - 30.000 TL

2014 - 18.000 TL

2018 - 15.000 TL

2019 Haziran - 31.343 TL

2019 Temmuz - Aralık - 33.230 TL

2020 Ocak - Haziran - 35.054 TL

2020 Temmuz - Aralık - 37.070 TL

2021 Ocak - Haziran - 39.788 TL

2021 Temmuz - Aralık - 43.150 TL

KUR ÜZERİNDEN DÖVİZ YATIRACAKLAR

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancı bandıralı gemilerde çalışan denizciler de artık altı ayda bir artan tutara göre döviz üzerinden ödeme yapıyorlar. Gurbetçilerin kanunun ilk halinde, ödemeyi ne zaman yaparlarsa yapsınlar yılın ilk mesai günündeki euro kuru üzerinden döviz yatırmaları gerekiyordu. Bu yıl yapılan değişiklikle bu uygulamaya son verildi. Gurbetçiler artık ödeme yaptıkları tarihteki kur üzerinden döviz yatıracaklar.

Değişiklik yapılmamış olsaydı yeni başvuruda bulunan gurbetçi 4.911 euro yatırması gerekir iken, yapılan değişiklikle dünkü kur üzerinden 4.774 euro yatıracak. 137 euroluk kayıptan kurtulmuş olacak.

YOKLAMA KAÇAKLARI BEDELLİDEN YARARLANAMIYOR

7179 Sayılı Asker Alma Kanunu'nun 9. maddesinin 6. bendine göre, yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik hakkından yararlanamıyorlar. Kanunun bu hükmü, hem kanun çıktığı tarihteki hem de sonraki dönemde yoklama kaçağı durumuna düşenlerin bedelli askerlik yapmasını yasaklıyor.

Kanunun çıktığı tarihte yoklama kaçağı olanlar af çıkması için iki yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Askerlik süresi gelmemiş gençlerin yoklama kaçağı durumuna düşmemeleri için aşağıda anlatacağım hususlara dikkat etmeleri gerekiyor.

Askerlik yükümlülerinin sağlık muayenelerinin yapılarak askerliğe elverişli olup olmadıkları, öğrenim durumları, meslekleri ve niteliklerinin tespiti işlemi "Yoklama" olarak adlandırılıyor. Askerlik çağının başlangıcından silahaltına alınıncaya kadar geçen süre ise "Yoklama dönemi" olarak kabul ediliyor.

ASKERLİK ÇAĞI 20 YAŞINDA BAŞLIYOR

Kanuna göre, askerlik çağı "Nüfus kayıtlarına göre her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden" başlıyor.

Özetleyecek olursak, yoklama kaçağı durumuna düşmemek için gençlerin 20 yaşına girdikleri yıl bitmeden, askerliğini ertelemiş olanların da ertelemenin sona erdiği yıl içinde askerlik yoklaması yaptırmaları gerekiyor.