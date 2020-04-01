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Türkiye, Spor

1 Nisan Çarşamba DHA Spor Gündemi

Ayhancan Güven yarışlara simülasyon ile hazırlanıyorAyhancan Güven: Bu zor günlerin de aşılacağına inanıyorum"Federasyon başkanımız ve spor bakanımız beraber beni bir proje haline getirdiler""Herkesin hayali tabii ki Formula 1""Türkiye'nin yarışçı çıkarma ihtimali çok çok zor, bu oranı...

01.04.2020 09:07 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:07
1 Nisan Çarşamba DHA Spor Gündemi

Ayhancan Güven yarışlara simülasyon ile hazırlanıyor

Ayhancan Güven: Bu zor günlerin de aşılacağına inanıyorum

"Federasyon başkanımız ve spor bakanımız beraber beni bir proje haline getirdiler""Herkesin hayali tabii ki Formula 1""Türkiye'nin yarışçı çıkarma ihtimali çok çok zor, bu oranı benim yükseltmem gerekiyor""İnsanlar simülasyona da ilgi duyuyorlar""İnşallah bu sene yarışabiliriz""Büyümeye devam edersek, bu spor ülkemizde çok iyi yere gelebilir"

Ahmet Ağaoğlu: Futbolcularımızla yılık ücret indirimi gibi bir görüşme yapmadık"5 büyük lig ne uyguluyorsa biz de 6'ncı büyük ligiz diyorsak ona göre kararlarımızı uygulamalıyız""Ligin başlaması ve futbolcu sözleşmeleri ile ilgili UEFA ve FIFA'nın kararı önemli""Sosa ve Novak ile görüşmeler sürüyor, olumsuz bir durum yok"

Gaziantespor Başkanı Büyükekşi: Oyuncularımızla maaş indirimi konusunu konuşmadık Futbolcularımızın sağlık durumu iyi, bireysel olarak çalışmalar sürüyor

Murat Cavcav: Futbolcu arkadaşlarımız da biz de can derdindeyiz"Maçlar oynanmadığı için kulüpler gelir de elde edemiyor. Futbolcu ödemeleriyle birlikte hatta daha öncelikli kulüp personelimizi düşünmeliyiz""Hepimiz futbol heyecanını ve coşkusunu özledik"

Ankaragücü Başkanı Mert: Liglerin başlayacağını düşünmüyorum"Ligler gelecek yıl aynı takımlarla ve aynı kadrolarla tekrarlasın""Planlama belli olmazsa futbolcularımızı tutma şansımız kalmaz"

UEFA, 55 ÜLKE FEDERASYONU İLE GÖRÜŞECEK

UEFA, 2 hafta önceki görüşmeden sonra gelişmeleri tartışmak ve liglerin başlangıç tarihleriyle ilgili görüşleri paylaşmak üzere 55 üye ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle toplantı yapacak.


Kaynak: DHA

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