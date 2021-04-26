1 milyon metrekare alana ekilen çörek otunda hasat dönemi bekleniyor

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde 1 milyon metrekare alana ekilen çörek otunda hasat dönemi beklenmeye başlandı.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde 1 milyon metrekare alana ekilen çörek otunda hasat dönemi beklenmeye başlandı. Proje tamamlandığında hasadı yapılan çörek otu yaklaşık 2 milyon metrekare alanda işlenerek bölge ve ülke ekonomisine ciddi miktarda katkı sağlayacak.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, ziyaretler ve incelemelerde bulunarak, şehrin yatırımlarını, yapılan projeleri ve çalışmaları yakından takip ediyor. Programına Çobanlar ilçesi Kocaöz Belde Belediyesini ziyaret ederek başlayan Vali Çiçek, beldenin ekonomik, eğitim ve sağlık hizmetleri açısından genel durumu, bugüne dek yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Vali Çiçek, Kocaöz beldesi ziyaretinde belediye ve iş insanı işbirliğiyle hayata geçirilen proje ile yaklaşık 1 milyon metrekare alanda çörek otu ekiminin yapıldığı tarlalarda incelemelerde bulunarak, üretim ve hasat hakkında bilgiler aldı. Türkiye'de uygulanan tek proje olan projeyle üretimi yapılan çörek otunun işleneceği ve atölye olarak kullanılacak binada, ardından fabrika yapılması planlanan arazide incelemelerde bulunan Vali Çiçek, bölgede toplamda 2 milyon metrekare alanda yapılacak üretim ve yapılacak çalışmalar konusunda bilgiler aldı.

Vali Çiçek Frigya'da yürütülen çalışmaları yerinde gördü

Vali Çiçek, Çobanlar ilçesi programının ardından İhsaniye ilçesine geçti. Vali Çiçek öncelikle 5 bin yıllık tarihi ve doğal güzellikleri bünyesinde barındıran, yapılan çalışmalarla adeta küllerinden yeniden doğan ve hem yerli hem de yabancı turistlerin sık sık ziyaret ettiği Frig Vadisi'nin iki güzel turizm destinasyonu Ayazini köyü ve Emre Gölü'ne ziyaretler gerçekleştirdi. Programları çerçevesinde sık sık bölgeyi ziyaret eden Vali Çiçek, yapılan çalışmaları titizlikle takip ediyor ve her ayrıntıyı kontrol ederek bilgi alıyor. İlk olarak Frigya'nın nefes alan noktası olan, yapılan ince dokunuşlarla tüm güzelliğini bir bir ortaya çıkaran Emre Gölü'nde incelemelerde bulunan Vali Çiçek, çalışmaların son durumunu inceleyerek gelinen aşama hakkında bilgiler aldı. Vali Çiçek, son aşamaya gelinen çevre düzenleme çalışmalarının biran evvel bitirilmesi yönünde talimatlarda bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı