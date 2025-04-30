1 Mayıs'ta PTT kargo çalışıyor mu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm Türkiye genelinde kutlanacak. Resmi tatil olduğundan dolayı, kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve bazı sağlık kurumları kapalı olacak. Bu durum, birçok kurumun mesai düzenini etkileyecek ve değişikliklere yol açacak.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edildi.

1 MAYIS'TA NE OLDU?

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için başlattığı mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.

1 MAYIS'TA PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs 2025 Perşembe gününün İşçi Bayramı'ndan kaynaklı resmi tatil olması sebebiyle kargolar açık olmayacak.