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1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı?

1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı?
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm Türkiye'de kutlanacak. Resmi tatil ilan edilen bu gün nedeniyle kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve bankalar kapalı olacak. Sağlık kurumlarının bir kısmı da hizmet veremeyecek. Bu durum, birçok kurumun mesai düzenini etkileyecek. 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle tüm Türkiye genelinde kutlamalar yapılacak. Resmi tatillerde olduğu gibi, bu özel gün nedeniyle kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve bazı sağlık kurumları kapalı olacak. Bu durum, birçok kurumun mesai düzeninde değişikliklere neden olacak.1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı?

1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Mayıs Perşembe günü tüm bankalar kapalı olacak.

1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı?


1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edildi.

1 MAYIS'TA NE OLDU?

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için başlattığı mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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