1 kilovat elektrik ne kadar? Elektrik kilovat ne kadar 2022? Ortalama elektrik faturası 150 kw'da ne kadar?
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Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturası tarifesinde değişikliğe gidileceğini duyurdu. İndirimli tarifenin 210 kilovata çıkarılacağını belirten Erdoğan, "En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz" dedi. 1 kilovat elektrik ne kadar? Elektrik kilovat ne kadar 2022? Ortalama elektrik faturası 150 kw'da ne kadar? soruları yanıt aradı.
1 kilovat elektrik ne kadar sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 1 Ocak 2022 itibarıyla mesken aboneliklerinde elektrikte kademeli tarifeye geçildi. Elektrik tüketiminde günlük ortalama 5 kşlovata kadar olan kısım düşük tüketimli kademeden, 5 kilovatı aşan kısmı ise yüksek tüketimli kademeden hesaplanması kararlaştırılmıştı. Elektrik kilovat ne kadar 2022? Ortalama elektrik faturası 150 kw'da ne kadar?
1 Ocak 2022 itibarıyla mesken aboneliklerinde elektrikte kademeli tarifeye geçildi. Elektrik tüketiminde günlük ortalama 5 kşlovata kadar olan kısım düşük tüketimli kademeden, 5 kilovatı aşan kısmı ise yüksek tüketimli kademeden hesaplanması kararlaştırılmıştı. Böylece 38 milyon hane için 150 kilovata kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dahil 1,37 TL'den, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyat 2,06 TL olmuştu.
Verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçiş sonrasında 210 kWh'a kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL'dir. 210 kWh üzerinde 2,06 oluyor.
Kabine toplantısı sonrası konu hakkında bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikte indirimli tarifenin 210 kilovata çıkarılacağını duyurdu. Erdoğan, "Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz." dedi.
Elektrikte indirimli tarifenin 150 kilovattan 210 kilovata çıkarılmasıyla vatandaşın cebi de rahatlayacak. Günlük ortalama 6-7 kilovat kullanımı olan meskenlerin faturalarında ciddi bir düşüş olacak.