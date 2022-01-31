1 kilovat elektrik ne kadar? Elektrik kilovat ne kadar 2022? Ortalama elektrik faturası 150 kw'da ne kadar?

1 kilovat elektrik ne kadar sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 1 Ocak 2022 itibarıyla mesken aboneliklerinde elektrikte kademeli tarifeye geçildi. Elektrik tüketiminde günlük ortalama 5 kşlovata kadar olan kısım düşük tüketimli kademeden, 5 kilovatı aşan kısmı ise yüksek tüketimli kademeden hesaplanması kararlaştırılmıştı. Elektrik kilovat ne kadar 2022? Ortalama elektrik faturası 150 kw'da ne kadar?

1 KİLOVAT ELEKTRİK NE KADAR?

1 Ocak 2022 itibarıyla mesken aboneliklerinde elektrikte kademeli tarifeye geçildi. Elektrik tüketiminde günlük ortalama 5 kşlovata kadar olan kısım düşük tüketimli kademeden, 5 kilovatı aşan kısmı ise yüksek tüketimli kademeden hesaplanması kararlaştırılmıştı. Böylece 38 milyon hane için 150 kilovata kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dahil 1,37 TL'den, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyat 2,06 TL olmuştu.

1 KİLOVAT FİYATLARI

Verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçiş sonrasında 210 kWh'a kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL'dir. 210 kWh üzerinde 2,06 oluyor.

İNDİRİMLİ TARİFENİN KOTASI YÜKSELTİLİYOR

Kabine toplantısı sonrası konu hakkında bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikte indirimli tarifenin 210 kilovata çıkarılacağını duyurdu. Erdoğan, "Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz." dedi.

FATURALAR DÜŞECEK

Elektrikte indirimli tarifenin 150 kilovattan 210 kilovata çıkarılmasıyla vatandaşın cebi de rahatlayacak. Günlük ortalama 6-7 kilovat kullanımı olan meskenlerin faturalarında ciddi bir düşüş olacak.

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