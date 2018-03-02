SANKO Üniversitesi tarafından SANKO Okulları Konferans Salonunda "1. Futbol, Bilim ve Sağlık Sempozyumu" düzenlendi.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Konukoğlu, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Türk sporunda en çok takip edilen alanın futbol olduğunu belirterek, futbolda sağlığın önemine işaret etti.

Kulüpteki görevine başladıktan sonra Gazişehir Gaziantep'teki spor sağlığını öncelikli hale getirdiklerini belirten Konukoğlu, bu konuda bilim insanlarıyla fikir alışverişi yaptıklarını anlattı.

Bu açıdan yapılan sempozyumun hem kulüp için hem de kentteki spor kültürü açısından önemli olduğunu ifade eden Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Sempozyum sonrasında yapılan değerlendirmeyi bir sonuçta buluşturmayı hedefliyoruz. Bu sonuçları da istiyoruz ki sempozyuma katılamayan sporcu ve yöneticileriyle paylaşalım. Böylelikle kentimizdeki spor hayatına bir katkı sunalım."

Yabancı oyuncuların Türkiye'de çok fazla tercih edildiğini belirten Konukoğlu, "Ülkemizdeki Galatasaray, Beşiktaş veya diğerleri gibi büyük takımları düşünelim, her birinde kaç tane yabancı oyuncu oynuyor? Ama bir de Brezilya gibi ülkeleri düşünelim. Bu ülkelerde kaç tane yabancı oynuyor? Biz de 80 milyonluk ülkeyiz. Gaziantep'te futbolcu yetişmiyor diye hep şikayetleniriz ama gerekli altyapıyı ve fırsatı sunarken bizler de futbolcu yetiştirebiliriz." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kentte spor altyapısını güçlendirmek istediklerini söyledi.

Bu kapsamda kentin dört bir yanında yapılan spor yatırımlarını anlatan Şahin, fırsat eşitliği sunup kentteki spor kalitesini artırmak istediklerine vurgu yaptı.

Sempozyum çeşitli oturumlarla devam etti.