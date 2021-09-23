1 Dolar ne kadar? 1 Euro ve 1 Gram Altın ne kadar? 23 Eylül dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?

23 Eylül Perşembe 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 23 Eylül bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

23 Eylül bugün 1 Dolar 8,7398 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,7434 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,7463 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

23 Eylül bugün 1 Euro 10,2764 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,2836 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,2884 TL'dir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 492,6 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 493,5 TL iken satış fiyatı ise 493,7 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 8,7398TL

8,7398TL 1 Euro ne kadar : 10,2764 TL

10,2764 TL 1 Gram Altın ne kadar : 492,6 TL

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