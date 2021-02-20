1 Bitcoin kaç tl oldu? 2021 güncel 1 Bitcoin (BTC) ne kadar? 1 Bitcoin kaç dolar? 20 Şubat Cumartesi 1 BTC kaç Türk Lirası'na eşit?

Bitcoin tüm hızıyla yükselmeye devam ediyor. Elon Musk'ın açıklamaları ve Doge coinin artmasıyla birlikte doğru orantılı şekilde Bitcoin ve diğer kripto paraların değerleri de arttı. Peki 1 Bitcoin kaç tl oldu, kaç dolara eşittir,1 BTC kaç Euro, 1 BTC kaç Dolar, tüm detaylar haberimizde...

Elektronik para birimlerinden en değerlisi Bitcoin'dir. Bitcoin son yıllarda normalde 8-10 bin dolar bazında değişiyordu. Fakat Elon Musk'ın destekleri ve bazı olayların ardından tl cinsinden Bitcoin'in fiyatı da artmış oldu. Peki güncel 1 Bitcoin (BTC) kaç tl ve kaç dolara eşittir?

1 BİTCOİN (BTC) KAÇ TL OLDU?

2021 yılı 20 Şubat tarihi itibariyle 1 Bitcoin 389.039,36 Türk Lirası (üç yüz seksen dokuz bin otuz dokuz lira otuz altı kuruş) olmuştur.

20 Şubat 2021 Cumartesi 1 BTC fiyatı : 389.039,36 TL/ 55892 dolar

1 BİTCOİN (BTC) KAÇ DOLARA EŞİTTİR?

1 Bitcoin dolar olarak ise şuanda 55892,44 ABD Doları'na eşittir. Yani 20 Şubat 2021 Cumartesi günü 1 BTC 55892 dolara eşit olmuştur.

1 BİTCOİN (BTC) KAÇ EURO'YA EŞİTTİR?

20 Şubat 2021 Cumartesigünü anlık 1 BTC 46.123,87 Euro'ya eşit olmuştur.

BTC NEDEN BU KADAR YÜKSELDİ?

Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk'ın, Twitter profiline bitcoin etiketini eklemesinin ardından piyasada BTC yükselişe geçtiği düşünülüyor. Şimdilerde ise Jay-Z ve Jack Dorsey etkisiyle BTC 50 bin dolara yakın seviyelere geldiği düşünülmektedir.

GÜNCELLEME

Son olarak Elon Musk, Twitter profiline Bitcoin simbesi bulunduran bir görsel eklemişti. Bazı kesimlere göre sırf bu paylaşımdan dolayı bile BTC'nin arttığı düşünülmektedir.

1 BİTCOİN'İN (BTC) GEÇEN YILLARDAKİ GÖRE FİYATLARI

Ocak 2021 1 BTC fiyatı : 266.964,52 tl

Ocak 2020 1 BTC fiyatı : 65.254,95 tl

Ocak 2019 1 BTC fiyatı : 25.427,32 tl

Ocak 2018 1 BTC fiyatı : 81.415,84 tl

Ocak 2017 1 BTC fiyatı : 6.703,37 tl

Ocak 2016 1 BTC fiyatı : 2.896,97 tl

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş vb. birimlerle bir bağlantısı olmayan e-para birimidir. Dünyanın en pahalı kripto para birimidir. Şuanda yaklaşık olarak 9 bin dolar civarındadır. Kısaltması BTC olarak yazılır.

Bitcoin ilk olarak 2009 yılında Japon yazar Satoshi Nakamoto tarafından çıkarılmıştır. Fakat çoğu kaynağa göre çıkaran isim takma isimdir. Gerçek ismi henüz bilinmemektedir. Bazı kesimler Bill Gates, Elon Musk vb. gibi dünyaca ünlü iş adamlarından birinin kripto parayı ilk çıkardığı düşünülüyor.