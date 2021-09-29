1 biftek 7.500 TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor - Haberler Ekonomi
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1 biftek 7.500 TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
1 biftek 7.500 TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor

Herkes, Nusret'in Londra'da açtığı restoranın pahalı fiyatlarını konuşuyor. Daha önce 3 burger için 3.600 TL gelen hesapla tepki çeken Nusret, bu seferde bir biftek için 7.500 TL hesap çıkarmasıyla gündemde.

Et tuzlama hareketi sayesinde Salt Bae diye tanınarak dünyaca ünlü bir figür haline gelen kasap Nusret Gökçe, İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni açtığı restoranın fiyatlarıyla gündemde. Sosyal medyada Nusret'in Londra'daki restoranıyla ilgili sürekli adisyon paylaşan kullanıcılar, fiyatları abartılı buluyor.

"3 BURGER İÇİN 3600 TL HESAP GELMİŞTİ"

Nusret, Londra'daki restoranında geçtiğimiz günlerde 3 burger için 3600 TL fiyat gelmesiyle gündem olmuştu. Futbolcu menajeri Muzzi Özcan, ödediği hesaba "Nusr-et Londra, hayatımda ödediğim en gereksiz yemek! Milli dedik, milli gurumuz dedik, 3 tane burger 3 bin 600 TL!" paylaşımıyla tepki göstermişti.

Gazeteci İsmail Er ise Nusret'in bu fiyatlarla vergi rekortmeni olması gerektiğini ifade ederek, "Nusret'e gidenleri maliye takip ediyor mu ya da MASAK" diye sormuştu.

1 biftek 7.500 TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor

BİR BİFTEK 7.500 TL

Nusret'in Londra'da açtığı şube şimdi de biftek ve 4 enerji içeceği için istenen fiyatla gündemde. Bir bifteğin fiyatının 630 sterlin (7.500 TL),4 adet enerji içeceğinin 44 sterlin (526 TL), 2 kolanın 18 sterlin (215 TL) olması tepki çekti.

1 biftek 7.500 TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor

Nusret'e yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

1 biftek 7.500 TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor

1 biftek 7.500 TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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