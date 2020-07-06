06 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı 06 Temmuz 2020 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Hayat 00:20 Uyumsuz 3 02:20 Hayat 02:35 Gençliğim Eyvah 04:20 Bir Zamanlar Çukurova 05:35 Bir Zamanlar Çukurova 08:00 Kahvaltı Haberleri 08:00 İkiz Patiler 09:40 Gençliğim Eyvah 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 12:10 Dizi TV 13:00 Gün Ortası 13:25 Gençliğim Eyvah 14:00 Beni Bırakma 15:30 Bir Zamanlar Çukurova 16:15 Bir Zamanlar Çukurova 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Sindirella 20:00 Gençliğim Eyvah 22:05 Uyumsuz 3 Kaynak: InterSinema.com