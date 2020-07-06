06 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı
06 Temmuz 2020 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
06.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 06.07.2020 07:17
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Hayat
00:20 Uyumsuz 3
02:20 Hayat
02:35 Gençliğim Eyvah
04:20 Bir Zamanlar Çukurova
05:35 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:00 İkiz Patiler
09:40 Gençliğim Eyvah
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
12:10 Dizi TV
13:00 Gün Ortası
13:25 Gençliğim Eyvah
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
16:15 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sindirella
20:00 Gençliğim Eyvah
22:05 Uyumsuz 3
Kaynak: InterSinema.com