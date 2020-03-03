03 Mart 2020 Star Yayın Akışı
03 Mart 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Dizi
00:15 Katil Köpek Balığı
01:30 Titanların Savaşı
01:45 Katil Köpek Balığı
02:40 Sevdim Seni Bir Kere
03:00 Sevdim Seni Bir Kere
03:40 Hayalimdeki Gelinlik
04:00 Hayalimdeki Gelinlik
04:30 Fazilet Hanım ve Kızları
05:30 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:45 Hayalimdeki Gelinlik
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
20:00 Dizi
20:00 Sonsuz Aşk
22:30 Titanların Öfkesi
Kaynak: InterSinema.com