Zorya'da kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli Allahyar, üst üste 3. kez en iyi futbolcu seçilerek dikkatleri üzerine çekti

Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımında kiralık oynayan Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh, üst üste 3. ayda en iyi oyuncu olarak seçildi. Zorya'da kanatlar, forvet arkası ve en uçta oynatılan Allahyar, takımın hücumdaki en önemli kozlarından biri oldu. İranlı forvet, şans bulamadığı Fenerbahçe'nin hücum attığında verimli olabileceğini Ukrayna'da göstermiş oldu.

Fenerbahçe'den Ukrayna Zorya Luhansk takımına kiralanan Allahyar Sayyadmanesh, performansıyal göz dolduruyor. İranlı futbolcu, mart ayının en iyi futbolcusu seçildi. Taraftarlar tarafından düzenlenen ankette Allahyar Sayyadmanesh, ayın en iyi futbolcusu olarak görüldü. Zorya Luhansk resmi sitesi de üst üste 3. ayda en iyi oyuncu seçilen İranlı genç forveti tebrik etti.

HÜCUMDAKİ HER ŞEYİ

Bu sezon toplam 17 karşılaşmada görev yapan Allahyar, takımına 5 gol ve 2 asistlik bir katkı verdi. Zorya Teknik Direktörü Viktor Skrypnyk, genç oyuncuyu hücumun her noktasında değerlendirdi. Asıl mevkisi forvet olmasına rağmen Allahyar, kanatlarda ve forvet arkasında da başarılı performans gösterdi, özelliklerini geliştirdi.

ALINDIĞINDA ELEŞTİRİLDİ

2019 yaz döneminde İran ekibi Esteghlal'den 750 bin euroya oyuncuyu transfer eden Fenerbahçe, o dönem hiç tanınmayan bir futbolcu için bu parayı ödemesinden dolayı eleştirilmişti. Allahyar, Fenerbahçe'de şans bulamamış ve kiralık olarak İstanbulspor'a gönderilmişti. Ancak orada da kendisini gösteremeyince Zorya'nın yolunu tuttu ve sıçramayı yaptı.