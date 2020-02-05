“Zorunlu arabuluculuk dertlere deva olmadı”

05.02.2020 10:37 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:37

Bursa Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Başkanı Av. İsmail İşel, "Zorunlu arabuluculuk uygulamasının dava sayısını azaltmadığı, bunun yanında hak yerine menfaat söylemini öne çıkaran denetimsiz bir alan yarattığı açıktır" dedi.