"Zor dönem " bahanesine sığınmadı, ikinci 500 şirket arasına girmeyi başardı Ekonomide zor dönem olduğunu iddia ederek yatırımdan kaçan şirketlerin aksine hedeflerine yönelen şirketler karşılığını da almaya devam ediyor.

Ekonomide zor dönem olduğunu iddia ederek yatırımdan kaçan şirketlerin aksine hedeflerine yönelen şirketler karşılığını da almaya devam ediyor. Türkiye için katma değer üretmeye devam eden ve 2 bine yakın çalışanı bulunan DESA İstanbul Sanayi Odası verilerine göre ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına 366. sıradan girdi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi kuruluşlarının 2019 yılı verileri üzerinden yaptığı İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu- 2019 araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre DESA, üretimden satışlarda listeye 366. olarak girdi. DESA, net satışlarda 76, brüt katma değer oluşturmada 41, öz kaynakta 355, aktif toplamda 265. sırada yer aldı. Dünya genelinde 18 ülkede satış noktası bulunan DESA, finansal performansın en önemli göstergesi olan Ebidata verilerinde 290. sırada yer alırken ihracatta 107, dönem karı rakamlarına göre 239 ve ücretle çalışanlar ortalamasında 4. sırada yerini aldı.

DESA Deri Genel Müdürü Burak Çelet, araştırma sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulunarak, "Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu şartlar göz önüne alındığında üretimde kalabilmek her zamankinden daha büyük önem arz ediyor. Biz entegre tesislerimizle üretmeye ve ihracat yoluyla dış pazarlara mağazalarımız aracılığı ile de yurtiçindeki müşterilerimize ulaşarak 2 bine yakın çalışanımızla ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA