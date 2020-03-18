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Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Spor

Zonguldak Kömürspor korona virüs nedeniyle antrenmana çıkmadı

Zonguldak Kömürsporlu oyuncular korona virüs nedeniyle antrenmana çıkmadı.

18.03.2020 18:29 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:30
Zonguldak Kömürspor korona virüs nedeniyle antrenmana çıkmadı

Zonguldak Kömürsporlu oyuncular korona virüs nedeniyle antrenmana çıkmadı.

Zonguldak Kömürspor TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında konuk edeceği 1922 Konyaspor maçı hazırlıklarına Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda başlayacaktı. Ancak ülkeyi etkisi altına alan korona virüs nedeniyle futbolcular kendi aralarında konuşarak antrenmana çıkmama kararı aldı. Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'na Teknik Direktör Serkan Afacan maske ile gelirken, yardımcı antrenörler Serkan Dökme, Barış Şeref ve 7 oyuncu katıldı. Afacan, oyuncu sayısının antrenman için yeterli sayıda olmaması nedeniyle antrenmanı iptal etti. Öte yandan Teknik Direktör Serkan Afacan antrenmanın iptal edilmesinin ardından futbolcuların korona virüs nedeniyle tedirgin olduğu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bir an önce ligleri ertelemesi gerektiğini söyledi.

"Futbolculara antrenmana çıkmaları konusunda baskı yapmıyoruz"

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, futbolculara antrenmanlara çıkmaları konusunda baskı yapmadıklarını söyleyerek, "Futbolcularıma antrenmana çıkmaları konusunda bir baskı yapamam. Çünkü gerçekten her şeyden önce sağlık önemli. Bizde açıkçası bununla ilgili bir baskı yapamıyoruz. Bazı arkadaşlar gelip ter atmak istediklerini söylediler. Ben de olur dedim. Burada futbolcular geldi, gelmedi diye bir algı oluşturmasın. Bireysel arkadaşlar burada koşmak isteyenleri serbest bıraktık. İstemeyen arkadaşlarımızı bu psikolojik durumun buna hazırlanmasını atlattıktan sonra antrenmanlara katılsın istedik. Onun için bir yanlış anlaşılmaya sebep vermeyelim. Onun dışında herhangi bir sebep yok" dedi.

"Maçların iptal edilmesini bekliyoruz"

Maçların iptal edilmesini beklediklerini Afacan, "Bütün Avrupa ülkelerinde dünya ülkelerinde maçlar iptal edilmiş durumda. Bizimde beklentimiz maçların iptal edilmesi. Fakat Türkiye Futbol Federasyonu böyle bir karar almış. Bu karara uymak durumdayız. Ne kadar sağlıklı olduğunu zaman içerisinde göreceğiz" şeklinde konuştu.

Sinan Ören: "Federasyon ısrarla ligleri ertelemiyor

Zonguldak Kömürspor Kaptanı Sinan Ören ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun ısrarla ligleri oynatmak istediğini belirterek, "Dünya da bir salgın var, çok da tedirgin etmeye başladı. Ülkemizi son dönemde vurmaya başladı. 1 ölüm vakası oluştu. Fikrimiz liglerin ertelenmesi. Federasyon nedense oynatmak istiyor. Perde arkasında ne var bilmiyoruz. Kolay bir durum değil. Bazı arkadaşlar gündüz bizle konuştular, tedirgin oldular. Sizin içinde geçerli aynı şey. Yazarlar Derneği de başvuruda bulunmuş. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın açıklamasını bekliyoruz. Kısa sürede bu işlerin çözülmesini bekliyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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